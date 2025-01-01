Himmel und Hölle extrem / Die Funk-WäscheJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 16: Himmel und Hölle extrem / Die Funk-Wäsche
23 Min.
Ab 6
Während Val als der größte Troll aller Zeiten beim Hopscotch Extreme gefeiert wird, vertraut Lownote Jones Smidge und ihrem Team das Funk-Raumschiff an, um es einer Wäsche zu unterziehen. Doch dann zerkratzt Smidge versehentlich den Lack ...
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH