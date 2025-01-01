Die Ballade von Holly Darlin' / Quer durch das ModeversumJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 4: Die Ballade von Holly Darlin' / Quer durch das Modeversum
23 Min.Ab 6
Während zwischen Poppy und Holly Darlin' ein irrwitziger Streit entbrennt, wollen Satin und Chenille ein ganz besonderes Kleid schneidern. Als sie jedoch Schwierigkeiten haben, die perfekte Schärpe zu entwerfen, wenden sie sich an die R'n'B-Trolle. Ob die Satins und Chenilles Kreativität jedoch auf die Sprünge helfen können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TrollsTopia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH