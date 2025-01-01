Die Smooth-Jazz-Opertion / Der Fun-Foto-TagJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 15: Die Smooth-Jazz-Opertion / Der Fun-Foto-Tag
23 Min.Ab 6
Als Chaz, ein Jazz-Troll, in TrollsTopia ankommt, tut Poppy alles, damit er sich wie zu Hause fühlt. Doch schnell wird klar, dass Chaz Poppys Großzügigkeit gnadenlos ausnutzt. Die Trolle sind derweil aufgeregt, als ein großes Fotoshooting ansteht.
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH