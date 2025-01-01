Der Haarnado / Pini und Lord StachelJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 19: Der Haarnado / Pini und Lord Stachel
23 Min.Ab 6
Während Holly, Poppy und R&B ein wohlgehütetes Geheimnis rund um Haare lüften wollen, verliert Val ihr geliebtes Kuscheltier Piney. Poppy nimmt daraufhin unglaubliche Anstrengungen auf sich, um ihrer Freundin zu helfen.
