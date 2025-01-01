Glitzerrausch / Das verlorene SpielzimmerJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 9: Glitzerrausch / Das verlorene Spielzimmer
23 Min.Ab 6
In TrollsTopia herrscht akute Glitzerknappheit. Glücklicherweise bietet Holly Darlin' ihre Hilfe an. Poppy und einige andere Trolle folgen indes Laguna Tidepool zu einem alten Tempel voller Fallen und Hindernisse ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TrollsTopia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH