TrollsTopia
Folge 1: TrollsTopia
23 Min.Ab 6
Poppy entdeckt, dass es im Wald sechs weitere Trollstämme gibt, die jeweils durch einen anderen Musikstil gekennzeichnet sind. Um sich mit ihnen anzufreunden, lädt Poppy die Botschafter ins Trolls Village ein. Sie hofft, dass sie alle zusammen in Harmonie leben können. Doch aller Anfang ist schwer ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH