Hollys Frisur-Update / Bad Hair DayJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 13: Hollys Frisur-Update / Bad Hair Day
23 Min.Ab 6
Poppy lässt sich von Holly Darlin' frisieren. Sie ist mit der neuen Frisur nicht glücklich, traut sich aber nicht, das Holly gegenüber anzusprechen, um deren Gefühle nicht zu verletzen. Vals beste Freundin kommt für ein großes Konzert nach TrollsTopia. Als sie versucht, Val zu überreden, nach Rock Hollow zurückzukommen, mischt sich Poppy ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TrollsTopia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH