Grenzen setzen bei aufmüpfigen Teenies

sixxStaffel 3Folge 1vom 12.11.2023
44 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6

Hundetrainer André Vogt kümmert sich erneut um schwer erziehbare Trouble Teenies auf vier Pfoten: Den Auftakt macht der fünf Monate alte Landseer Mix Bruno. Durch seine aufmüpfige und eigensinnige Art hat Besitzerin Nadine Zuhause im Sekundentakt zu kämpfen, denn vor ihm ist wirklich gar nichts sicher. Geklaut wird alles - vom Besen bis zur Wasserflasche. Kann André dieses Problem lösen?

