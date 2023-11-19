Boxer Bobby lernt joggenJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Boxer Bobby lernt joggen
46 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6
André Vogt lernt Boxer Bobby kennen: Entspannt mit ihrem Hund Joggen ist für Besitzerin Katinka eine Traumvorstellung. Allerdings wird für die passionierte Läuferin jede Joggingrunde mit dem zweijährigen Boxer zur Zerreißprobe, denn Selbstbeherrschung ist bei ihm definitiv nicht vorhanden. Katinka wird regelrecht angegangen und angesprungen, ein Verhalten, das zu ernsthaften Verletzungen führen kann. Der Hundetrainer eilt Hund und Frauchen zu Hilfe.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx