Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 3: Warum beißt Bolle?
45 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 6
Der Beißer unter den Trouble Teenies: Australian Labradoodle Bolle macht seinem jungen Besitzer Fynn das Leben schwer. Sobald man im Garten mit ihm spielt, überdreht der zweijährige Bolle komplett und attackiert Fynn wo er nur kann. Die Familie fühlt sich hilflos und braucht dringend Unterstützung vom Profi. Für André ist das eine Herzensaufgabe, doch bekommt er den Trouble Teenie unter Kontrolle?
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx