Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 2: Kleiner Hund, große Probleme!
45 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6
Die kleine aufgeweckte Zwergspitzhündin Kayleigh lässt sich nur schwer von ihrer Besitzerin Heike bändigen. Mit ihrem aggressiven Kontrollverhalten macht sie ihr den Alltag schwer, denn auch wenn die Hündin durch ihre Größe eher keinen Eindruck macht, terrorisiert sie dafür umso mehr mit ihrem Kläffen. Ein Fall für Hundetrainer André Vogt. Kann er Kayleighs Temperament zügeln?
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© sixx