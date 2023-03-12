Mantrailing-Training mit MeekoJetzt kostenlos streamen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 6: Mantrailing-Training mit Meeko
45 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 6
Staffelfinale bei den Trouble Teenies: Mini Australian Shepherd Meeko trifft auf Hundetrainer André Vogt, doch bereits das erste Kennenlernen ist für den Hund eine große Herausforderung. Grund dafür ist Meekos ausgeprägte Angst vor Menschen. André holt sich Unterstützung von Mantrailing-Expertin Hanni Armbruster und möchte mit kleinschrittigen Trainingsmethoden helfen.
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx