Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Folge 2
89 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 12
15.000 km entfernt im australischen Bundesstaat Queensland geht es für Sam zu einem Steinbruch, um eine Fuhre Sandsteine aufzuladen. Trotz Linksverkehr und endlosen Weiten im Outback läuft alles soweit - bis sie einen unerwarteten Anruf erhält. Und Sabrina überführt diese Woche einen Showtruck. Sie ist sehr aufgeregt, denn sie fährt zum ersten Mal einen Truck dieser Größe mit Gangschaltung. Ob das gut geht?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins