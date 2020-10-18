Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 7: Folge 7
90 Min.Folge vom 18.10.2020Ab 12
Eine Seltenheit! Jana freut sich, denn heute führt es sie hinaus aus dem heimatlichen Hamburger Hafen über 500 km nach Iphofen im unterfränkischen Bayern. Doch dann kommt eine Polizeikontrolle dazwischen. Auch Tinkas Fahrt zum Bodensee mit "nackigem" LKW geht in die nächste Runde. Ihre Befürchtung hat sich leider bewahrheitet: Sie wurde tatsächlich geblitzt und im schlimmsten Fall könnte der Führerschein bald weg sein.
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins