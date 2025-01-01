Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 3

Kabel EinsStaffel 6Folge 3
90 Min.Ab 12

Schlagerlady Bettina vermisst ihren Viehzug sehr und ist aufgrund der Auftragslage wieder mit dem Silo unterwegs. Das sorgt aber weiterhin für Abwechslung. Wenn das Navi nur nicht dazwischenkommen würde. Heute macht Sam einen erweiterten Führerschein, den MC Führerschein, mit welchem man auch die extra langen LKW fahren darf. Ob sie die Prüfung besteht? Chrissy ist nach langer Zeit wieder im Pakete-Transport unterwegs. Plötzlich spinnt die Technik ...

Kabel Eins
