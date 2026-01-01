Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5

Kabel EinsStaffel 6Folge 5
Folge 5

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5: Folge 5

89 Min.Ab 12

Für Sabrina geht es nach Bella Italia. Die PS-Prinzessin hat nach monatelangen Kurzstrecken endlich wieder einen Überführungs-Job bekommen. Janas Ossi-Herz blüht auf, denn es geht diesmal in ihre alte Heimat Sachsen. Dort hofft sie, ihre alte Trucker-Freundin Cindy nach zwei Jahren endlich wieder zu treffen. Und neu mit dabei ist das Trucker Babe-Duo Melina und Bettina. Das Mutter-Tochter-Gespann teilt sich einen LKW im Schichtsystem und fährt Gefahrengutstoffe.

Kabel Eins
