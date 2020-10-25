Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 8vom 25.10.2020
Chaos-Queen Jana ist weiter unterwegs auf ihrer Iphofen-Tour, doch sie übersieht einen schneebedeckten Bordstein und gerät dadurch ganz schön ins Schleudern. Für Sabrina steht heute eine weitere Fernfahrt über drei Länder bis nach Riga an. Dabei wird sie auf die Landstraße umgeleitet und befindet sich in einer einsamen Gegend wieder - ganz schön gruselig! Und Tamaras Klärschlamm-Tour geht in die nächste Runde. Doch plötzlich hat ihre "Diva" zu wenig Kühlflüssigkeit.

