Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Episode 2
88 Min.
Rund 15 Tonnen Raufutter soll Heupuppe Gina heute an zwei unterschiedliche Pferdewirte liefern. Doch enge Straßen und blockierende Lkw machen dem Trucker Babe zu schaffen. Jana hingegen startet ihre Tour im Heimathafen Hamburg. Ihr neuer Laster führt sie insgesamt 550 km durch Deutschland. Frohnatur Jessy tritt ihre erste Fernfahrt an: Am Brenner entlang fährt die 32-Jährige über die Grenze nach Italien. Wird sie das Fahren im fremden Land mit Bravour bestehen?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins