Episode 4

Kabel EinsStaffel 9Folge 4
89 Min.

Chaos Queen Jana startet ihre Schicht diesmal auf einem Rastplatz in Niedersachsen. Ihre Tour führt sie knapp 800 Kilometer von ihrem Heimathafen Hamburg bis nach Franken in Bayern. Schlagerlady Bettina hingegen ist mit ihrem Mann Rüdiger auf mehrtägiger Silo-Tour. Heute soll sie Tiermehl von Wanna nach Neuenhagen transportieren - doch dann ist die Autobahn ausgerechnet für Lkw gesperrt. Und in North Dakota hat die Highway-Heldin Uschi in der Waschanlage einige Komplikationen ...

Kabel Eins
