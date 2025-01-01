Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Episode 4
89 Min.
Chaos Queen Jana startet ihre Schicht diesmal auf einem Rastplatz in Niedersachsen. Ihre Tour führt sie knapp 800 Kilometer von ihrem Heimathafen Hamburg bis nach Franken in Bayern. Schlagerlady Bettina hingegen ist mit ihrem Mann Rüdiger auf mehrtägiger Silo-Tour. Heute soll sie Tiermehl von Wanna nach Neuenhagen transportieren - doch dann ist die Autobahn ausgerechnet für Lkw gesperrt. Und in North Dakota hat die Highway-Heldin Uschi in der Waschanlage einige Komplikationen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins