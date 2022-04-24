Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Episode 5
89 Min.Folge vom 24.04.2022
Nach ihrer Tour durch Frankreich und Belgien ist Annette auf dem Heimweg nach Deutschland. Hinter der 56-Jährigen liegen anstrengende Tage voller Stau und anderen Strapazen. Nordlicht Tamara und ihr Truck "Diva" erkunden heute den Burgenlandkreis. Die Region ist für ihren Weinbau bekannt - doch das Trucker Babe will hier Raps für einen Kunden in Riesa laden. Trucker Babe Manu sammelt Eier von verschiedenen Bauern ein, um diese anschließend zu einem Großhändler zu transportieren.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins