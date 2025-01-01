Staffel 1Folge 12
Turbo FAST
Folge 12: Die Zikaden sind wach! / Falsche Helden
23 Min.Ab 6
Ein Schwarm Zikaden sorgt für große Probleme. Ein Promi-Koch heuert eine Gruppe an, die er für die Fast Truppe hält.
Turbo FAST
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.