Staffel 1Folge 8
Der Tag am Meer / Hartschales Rache
Turbo FAST
Folge 8: Der Tag am Meer / Hartschales Rache
23 Min.Ab 6
Abwasserkakerlaken fordern das Team an einem entspannten Tag am Strand zu einem Surfwettbewerb heraus. Hartschale kehrt zurück und will sich an Turbo rächen. Und das genau an dem Tag, an dem Turbo eine Parade kriegen soll.
Turbo FAST
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
