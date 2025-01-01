Staffel 1Folge 2
Turbo FAST
Folge 2: Falsches Spiel mit schneller Schatten / Der gemeine Gecko
23 Min.Ab 6
Der Mistkugel-Derby-Champion Flink behandelt Schatten bei einem abgekarteten Spiel so unfair, dass das FAST-Team zur Hilfe eilt. Kommen sie noch rechtzeitig und können ihrem Freund helfen? Ass Gecko provoziert Turbo zu einem Wettrennen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.