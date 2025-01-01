Staffel 1Folge 7
Turbo FAST
Folge 7: Der falsche Turbo / Turbo zum Dessert
23 Min.Ab 6
Offenbar gibt es jemanden, der sich als Turbo ausgibt und sich in seinem Namen daneben benimmt. Das macht die Schnecken natürlich sauer. Turbo wird zu einer Gala eingeladen. Jedoch weiß er nicht, dass er als Nachtisch dienen soll.
Turbo FAST
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.