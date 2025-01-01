Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 14
Die Prophezeihung / Die vielen Drifters

Folge 14: Die Prophezeihung / Die vielen Drifters

23 Min.Ab 6

Die gesamte Crew lässt sich von der unheimlichen Mystik-Motte die Zukunft voraussagen. Alle Crew Mitglieder kommen dabei gut weg, nur dem armen Bleifuß werden negative Geschehnisse prophezeit. Wird die Mücke Recht behalten?; Als Drifter mitbekommt, dass der Rest der Crew seine Verrücktheiten satt hat, erfindet er einen Persönlichkeits-Modulator. Aber sind die anderen Persönlichkeiten, die damit zum Leben erweckt werden, tatsächlich besser als sein normales Ich?

