Staffel 1Folge 14
Turbo FAST
Folge 14: Die Prophezeihung / Die vielen Drifters
23 Min.Ab 6
Die gesamte Crew lässt sich von der unheimlichen Mystik-Motte die Zukunft voraussagen. Alle Crew Mitglieder kommen dabei gut weg, nur dem armen Bleifuß werden negative Geschehnisse prophezeit. Wird die Mücke Recht behalten?; Als Drifter mitbekommt, dass der Rest der Crew seine Verrücktheiten satt hat, erfindet er einen Persönlichkeits-Modulator. Aber sind die anderen Persönlichkeiten, die damit zum Leben erweckt werden, tatsächlich besser als sein normales Ich?
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.