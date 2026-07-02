Meine Zunge ist aus FleischJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 15: Meine Zunge ist aus Fleisch
22 Min.Folge vom 02.07.2026
Mia hat ein hehres Ziel: Sie will aus Charlie einen neuen Menschen machen. Der Plan verlangt ein striktes Sport- und Wellnessprogramm und natürlich strenge Abstinenz in Sachen Alkohol, Tabak, fettiges Essen und Sportwetten! Eine harte Probe für Charlie, denn besonders Bier und kubanische Zigarren sind ihm nur schwer abzugewöhnen. Zum Glück versorgt Rose ihn heimlich mit Hamburgern, doch bald hält Charlie das Versteckspiel nicht mehr aus.
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Two and a Half Men
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen