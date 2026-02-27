Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Der Jingle-Mufti

ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 27.02.2026
Der Jingle-Mufti

Der Jingle-MuftiJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 17: Der Jingle-Mufti

21 Min.Folge vom 27.02.2026

Wieder einmal ist Charlie zum Preis für den besten Werbejingle nominiert, rechnet sich aber kaum Chancen auf den Sieg aus. Dafür hegt er jedoch einen Plan, auf eine ganz andere Art zum Gewinner zu werden: Um Rose loszuwerden, die ihn immer noch mit ihrer Zuneigung verfolgt, sorgt er dafür, dass sie und ihr Verehrer Gordon sich ihre Liebe gestehen. Allerdings hat sich Rose Gordon nur angelacht, um Charlie eifersüchtig zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen