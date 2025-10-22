Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Nichte sitzt im Knast

ProSiebenStaffel 3Folge 19vom 22.10.2025
Folge 19: Meine Nichte sitzt im Knast

22 Min.Folge vom 22.10.2025

Kandi wohnt nun schon seit drei Wochen in Alans Zimmer, oder besser gesagt: in Alans Bett. Und das ausgerechnet während der bisher längsten frauenlosen Zeit in Charlies Leben! Kein Wunder, dass Charlie unter Druck ist und schließlich darauf besteht, dass Kandi sich eine eigene Wohnung nimmt. Dafür müsste sie eigenes Geld verdienen, aber als Alan sie in seiner Praxis als Vorzimmerdame einstellt, zeigt sich, dass Kandi selbst zum Telefonieren nicht geschaffen ist.

ProSieben
