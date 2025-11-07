Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Die Schale des Anstoßes

ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 07.11.2025
Die Schale des Anstoßes

Die Schale des AnstoßesJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 7: Die Schale des Anstoßes

20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Alan bemüht sich darum, das Haus von Charlie zu verschönern. Der kann der Idee von Alan jedoch gar nichts abgewinnen und so kommt, was kommen muss: Die Brüder streiten sich dermaßen heftig, dass Alan mit Jake bei Evelyn einzieht. Evelyn ist davon allerdings nur wenig begeistert, denn sie fühlt sich in ihrer Zweisamkeit mit Teddy gestört. Alle Versuche, die Brüder wieder zusammenzubringen, scheitern. Doch dann hat Evelyn die rettende Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen