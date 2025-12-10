Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die japanische Regenbrille

ProSiebenStaffel 8Folge 10vom 10.12.2025
Folge 10: Die japanische Regenbrille

19 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Charlies alte Flamme Courtney ist wieder da. Sie hatte ihn vor Jahren betrogen und finanziell ausgenommen. Alan versteht nicht, wie Charlie so blind sein und nicht merken kann, dass Courtney wieder nur sein Geld will. Selbst als sie ihn mit ihrem angeblichen Adoptivbruder betrügt, ahnt er nichts. Erst nachdem er durch die gläserne Verandatür stürzt und mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird, scheint er es zu begreifen. Doch Courtney lässt nicht locker ...

ProSieben
