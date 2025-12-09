Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 9vom 09.12.2025
Folge 9: Schöne Stunden in Zentralafrika

21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Charlies Haushälterin Berta fährt zu einer Familienfeier, und ihre Freundin Esmeralda springt so lange für sie ein. Charlie ist von Esmeralda begeistert und will sie am liebsten nicht mehr gehen lassen. Inzwischen hat Alan wieder ein Verhältnis mit seiner Ex-Freundin Lyndsey, die sich erneut von ihrem Ex-Mann Chris getrennt hat. Chris ist rasend eifersüchtig und bedroht Alan. Alan bittet Charlie um Hilfe, doch der ist mit der Wahl zwischen Berta und Esmeralda beschäftigt ...

