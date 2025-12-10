Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Von der Hüfte abwärts tot

ProSiebenStaffel 8Folge 11vom 01.02.2026
Von der Hüfte abwärts tot

Von der Hüfte abwärts totJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 11: Von der Hüfte abwärts tot

21 Min.Folge vom 01.02.2026

Alan hat zwar kein Geld, will seiner Freundin Lyndsey aber trotzdem etwas schenken. Er bietet Massagen in der Mall an, um von dem Geld eine Perlenkette zu kaufen. Leider hat er die Kette bei einem Parkplatzhändler gekauft, und der hat ihn betrogen - die Perlen bestehen aus Pfefferminzbonbons. Alan fühlt sich so gedemütigt, dass er in der Not seiner Ex-Frau Judith Diamantohrringe klaut. Ihn plagt das schlechte Gewissen - wie soll er das wieder hinbiegen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen