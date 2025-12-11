Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Stinktier, Ketchup und Hundekacke

ProSieben Staffel 8 Folge 13 vom 11.12.2025
Folge 13: Stinktier, Ketchup und Hundekacke

21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Alans Freundin Lyndsey hat eine Vergangenheit als Buchmacherin, von der Alan allerdings nichts wissen soll. Sie vertraut sich Charlie an, bittet ihn aber, nichts zu verraten. Alan spürt, dass zwischen den beiden irgendetwas läuft und vermutet ein Verhältnis zwischen ihnen. Er übertreibt mal wieder maßlos und macht in seinem Wahn alles zunichte. Bei Lyndseys Housewarmingparty, zu der er eigentlich gar nicht gehen wollte, blamiert er sich bis auf die Knochen ...

ProSieben
