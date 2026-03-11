Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 8Folge 16vom 11.03.2026
Folge 16: Dein Mann ist eine Puppe

19 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6

Alan hat zwar ein schlechtes Gewissen, weil er seine Familie um so viel Geld betrogen hat, aber da er schon alles ausgegeben hat, kann er nichts zurückzahlen. Als Charlies Stalkerin Rose ihm auf die Schliche kommt, hat er Angst, dass sie alles ausplaudert. Deswegen droht er Rose, seinem Bruder Charlie zu verraten, dass ihr Ehemann Manfred nur eine Schaufensterpuppe ist. Rose bittet Alan, Charlie nichts zu sagen, und da Rose vermögend ist, besticht sie ihn mit viel Geld ...

