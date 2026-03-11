Dein Mann ist eine PuppeJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 16: Dein Mann ist eine Puppe
19 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Alan hat zwar ein schlechtes Gewissen, weil er seine Familie um so viel Geld betrogen hat, aber da er schon alles ausgegeben hat, kann er nichts zurückzahlen. Als Charlies Stalkerin Rose ihm auf die Schliche kommt, hat er Angst, dass sie alles ausplaudert. Deswegen droht er Rose, seinem Bruder Charlie zu verraten, dass ihr Ehemann Manfred nur eine Schaufensterpuppe ist. Rose bittet Alan, Charlie nichts zu sagen, und da Rose vermögend ist, besticht sie ihn mit viel Geld ...
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
