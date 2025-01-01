Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Zeichen der Vergangenheit
41 Min.Ab 12
Es gibt sie überall, die riesigen durch Menschenhand entstandenen Höhlen, unerklärlichen Strukturen und Unterwasser-Fundstücke, die Forscher jedes Mal aufs Neue vor ein Rätsel stellen. Handelt es sich bei den Bewohnern hochentwickelter Zivilisation, die vor tausenden von Jahren die Erde bevölkerten, um Menschen oder um außerirdische Wesen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC