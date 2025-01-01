Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Eine andere Erde
41 Min.Ab 6
Millionen Dollar werden in die Suche nach einer "anderen Erde" investiert, und seit das Kepler-Teleskop im Jahr 2009 seine Arbeit aufgenommen hat, bestätigen Wissenschaftler, dass auf vielen Planeten Leben entstehen kann - sogar eine "Erde 2.0" wurde auserkoren. Kann man anhand dieser neuen Entdeckungen und Erkenntnisse endlich die Frage nach der Existenz außerirdischen Lebens beantworten?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC