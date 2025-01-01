Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Krieg der Aliens
41 Min.Ab 12
Im März des Jahres 2002 wurde Gary McKinnon verhaftet, nachdem er etliche Computer der NASA und des Pentagons gehackt hatte. Der Angeklagte berichtet, Beweise für die Existenz einer geheimen amerikanischen Weltraumflotte gefunden zu haben, die aus "außerirdischen Offizieren" bestehen soll. Was steckt hinter seinen Aussagen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC