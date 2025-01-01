Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Kreaturen der Tiefsee
41 Min.Ab 12
Im August 2014 machten russische Astronauten eine erstaunliche Entdeckung im All. Die Fenster der Raumstation waren mit lebendem Plankton bedeckt. Wenn also Kreaturen des Meeres im All leben können, gäbe es im Umkehrschluss auch außerirdische Lebensformen in unseren Meeren?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC