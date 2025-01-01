Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Gut und Böse
41 Min.Ab 12
Gut und Böse. Licht und Schatten. Gott und der Teufel: Fast jede Kultur hat ihre Geschichten, Sagen und Legenden über die gegensätzlichen Kräfte, die auf unserer Erde wirken. Kräfte, die man mit rein wissenschaftlichen Methoden nicht erklären kann. Gibt es diese Mächte wirklich und wenn ja, woher stammen sie?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC