Gut und Böse

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 4
41 Min.Ab 12

Gut und Böse. Licht und Schatten. Gott und der Teufel: Fast jede Kultur hat ihre Geschichten, Sagen und Legenden über die gegensätzlichen Kräfte, die auf unserer Erde wirken. Kräfte, die man mit rein wissenschaftlichen Methoden nicht erklären kann. Gibt es diese Mächte wirklich und wenn ja, woher stammen sie?

Kabel Eins Doku
