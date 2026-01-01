Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 3Folge 1
40 Min.Ab 12

Der Ex-Mann von Jays Schwester wird erschossen in einem Hotelzimmer aufgefunden. Carrie und Al sind überrascht, als der Secret Service den Fall übernimmt, da der Mord zu einer laufenden Ermittlung gegen eine Geldfälscherbande gehört. Carrie und Al dürfen Agent Frank Simms unterstützen. Die Spur führt zu einer radikalen, indonesischen Gruppe, in die sich Carrie undercover einschleusen will.

Thriller TV
