Unforgettable
Folge 10: Das Schwert der Gerechten
41 Min.Ab 12
In Manhattan explodieren zwei Häuser nach einem Bombenanschlag. Aufgrund von Spuren und arabische Schriftzügen am Tatort gehen die Ermittler davon aus, dass Terroristen verantwortlich dafür sind. Carrie nimmt Kontakt zu Aisha Conway auf, einer Bombenexpertin und Irak-Veteranin, die die Tatorte bereits zuvor im Auge hatte. Sie glaubt nicht, dass die Islamistengruppe namens "Schwert der Gerechten" dahintersteckt, wie das FBI und Homeland Security vermuten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren