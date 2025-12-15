Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Das Schwert der Gerechten

Thriller TVStaffel 3Folge 10
Das Schwert der Gerechten

Das Schwert der GerechtenJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 10: Das Schwert der Gerechten

41 Min.Ab 12

In Manhattan explodieren zwei Häuser nach einem Bombenanschlag. Aufgrund von Spuren und arabische Schriftzügen am Tatort gehen die Ermittler davon aus, dass Terroristen verantwortlich dafür sind. Carrie nimmt Kontakt zu Aisha Conway auf, einer Bombenexpertin und Irak-Veteranin, die die Tatorte bereits zuvor im Auge hatte. Sie glaubt nicht, dass die Islamistengruppe namens "Schwert der Gerechten" dahintersteckt, wie das FBI und Homeland Security vermuten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen