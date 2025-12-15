Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Die Aufnahmen

Thriller TVStaffel 3Folge 9
Die Aufnahmen

Die AufnahmenJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 9: Die Aufnahmen

42 Min.Ab 12

Jebb Cosgrove, Chef einer milliardenschweren Firma, wird während einer Wohltätigkeits-Schnitzeljagd, die seine Firma sponserte, ermordet aufgefunden. Eine Spur führt Carrie und Al zu der Privatschule, die Cosgroves Sohn Marshall besucht. Doch Dr. Reed, der Lehrer den die Ermittler dort befragen wollen, ist bereits tot. Leider geben die Bänder der Überwachungskamera keinen Hinweis auf den Täter - sicher ist nur, dass er mit derselben Waffe erschossen wurde wie Cosgrove ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen