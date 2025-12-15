Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Staffel 3Folge 5
Folge 5: Geschmacksexplosion

40 Min.Ab 12

Duke Callahan arbeitete bei der Küstenwache und kannte sich mit Sprengstoff aus. Nachdem er ermordet wird, finden Carrie und Al in seiner Wohnung einen Block gefährlichen C4-Sprengstoff. Wie sich herausstellt, hatte Callahan einen zweiten aus dem Depot mitgenommen. Kurz darauf explodiert das C4 auf einer Yacht, auf der sich mehrere Sterneköche trafen, um ein gemeinsames Projekt zu besprechen. Unter ihnen war Marco Lantini, in dessen Restaurant Callahan kurz vor seinem Tod starb.

