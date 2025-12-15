Unforgettable
Folge 8: Die Insel
40 Min.Ab 12
Eine Woche nachdem der College-Abbrecher Sam Miller als vermisst gemeldet wurde, wird seine Leiche am Ufer des East Rivers angespült. Carrie und Al übernehmen die Ermittlungen. Sam war einen Monat vor seinem Tod zu Hause ausgezogen und lebte seitdem mit anderen Aussteigern auf einer Insel vor Manhattan. Sam hatte sie am Abend vor seinem Tod jedoch verlassen, um in der Stadt Besorgungen zu machen.
