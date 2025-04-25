Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 4vom 25.04.2025
Folge 4: Viereinhalb Bäder oder Garten?

49 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 6

Der ehemalige AFL-Football-Star Josh Fraser und seine Frau Kylie benötigen Hilfe von Andrew und Neale. Das Paar hat vor einem Jahr ein altes Haus in der Nähe von Melbourne gekauft. Die anfangs geplante Rundumerneuerung kann allerdings nicht stattfinden, da beide durch ihre Jobs keine Zeit dafür finden. Kylie ist unzufrieden mit der Situation und möchte in ein bereits renoviertes Wohnhaus ziehen. Doch Josh findet, dass seine Frau übertreibt.

