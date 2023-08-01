Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 8vom 01.08.2023
49 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 6

Karen und Darrels Haus ist bereits seit Jahren eine Baustelle. Aus zeitlichen Gründen hat das Paar es nie geschafft, das Erdgeschoss fertigzustellen. Die beiden sind sich uneinig, ob es überhaupt Sinn macht, die Renovierung fortzuführen. Können der Immobilien-Experte und der Innenarchitekt der Familie zu einer richtigen Entscheidung verhelfen?

