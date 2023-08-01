Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 8: Mut zur Lücke
49 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 6
Karen und Darrels Haus ist bereits seit Jahren eine Baustelle. Aus zeitlichen Gründen hat das Paar es nie geschafft, das Erdgeschoss fertigzustellen. Die beiden sind sich uneinig, ob es überhaupt Sinn macht, die Renovierung fortzuführen. Können der Immobilien-Experte und der Innenarchitekt der Familie zu einer richtigen Entscheidung verhelfen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited