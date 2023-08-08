Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 9vom 08.08.2023
48 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 6

Weil Anna und Antony aus ihrem gemieteten Haus ausziehen mussten, haben die beiden sich spontan einen alten Bungalow gekauft. Doch nun bereut das Paar den Kauf: Die Zimmer sind zu klein, die Decke hat Risse und der Boden ist uneben. Gemeinsam mit Andrew möchte Anna ein neues Zuhause suchen. Ihr Ehemann möchte den Altbau allerdings nicht aufgeben und glaubt, dass Neale ein Traumhaus daraus schaffen kann. Wer wird in diesem Duell gewinnen?

