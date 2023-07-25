Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 5: Lage, Lage, Lage!
50 Min.Folge vom 25.07.2023Ab 6
Lyndi und Les wohnen bereits seit 14 Jahren in ihrem Haus. Doch mit den drei heranwachsenden Teenagern wird der Wohnraum allmählich zu eng. Neale ist überzeugt, dass er mit einem Umbau mehr Platz für die Familie schaffen kann. Sein Gegner Andrew findet, dass es Zeit für einen Umzug wird. Wer wird das Duell diesmal für sich gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited