Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Verbrannt

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 5vom 09.05.2026
Joyn+
Verbrannt

VerbranntJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 5: Verbrannt

90 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

In einem verlassenen Steinbruch wird ein ausgebranntes Auto entdeckt, in dem die verkohlten Überreste der örtlichen Hausärztin Dr. Lucy Yo gefunden werden. Ihr Mann behauptet, sie sei noch zu einem Patienten ausgerückt, doch stimmt das wirklich? Im Zuge der Ermittlungen stoßen Vera und ihr Team auf ein verworrenes Geflecht aus Lügen, Verrat und tödlichen Geheimnissen, die Lucy Yo womöglich zum Verhängnis wurden ...

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen