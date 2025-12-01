Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 1: Die Wikinger-Höhle
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen. Heute erkunden Forscher eine Höhle in Island, die ein Fabelwesen beherbergen soll. Und: In der Antarktis tauchen mumifizierte Pinguine auf.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.